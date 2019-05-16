شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجهز ردا رسميا على مطالب إلغاء الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، رد رسمى خلال الساعات المقبلة، على مطالب عدد من الأندية بإلغاء الهبوط.

عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة طالب بضرورة تجهيز رد رسمى عن طريق بيان يرد فيه المجلس على مطالب هذه الأندية، ويؤكد رفضه إلغاء الهبوط، خاصة أن الأندية وضعت بعض الأسباب لمطالبتها بإلغاء الهبوط وعلى رأسها غياب العدالة وعدم انتظام المسابقة واستقدام حكام أجانب لأندية معينة دون غيرها.

يذكر أن أندية الانتاج الحربى والنجوم والاتحاد السكندرى وبتروجت وانبى وسموحة يجهزون مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لإلغاء الهبوط.