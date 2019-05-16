شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يدعم بعثة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، من سهيل الشملى طبيب منتخب بلاده، السماح له بالسفر إلى المغرب من أجل مؤازرة فريقه الأبيض فى مباراته أمام نهضة بركان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وكان ساسي تعرض لإصابة بكسر في شظية القدم خلال مشاركته أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيل مكثف تحت إشراف طبيب المنتخب التونسى لتجهيزه قبل بطولة أمم أفريقيا فى مصر.

وينتظر ساسى الحصول على موافقة طبيبه المعالج، بالسفر إلى المغرب لمؤازرة زملائه، ومشاهدة مواجهة نهضة بركان من الملعب.