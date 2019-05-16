شكرا لقرائتكم المقاصة يغرى إنبى لشراء مدافع المنتخب الأولمبى نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو نادى المقاصة لتقديم عرض مغرٍ إلى نظرائهم فى إنبى، من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى والمعار للفريق الفيومى لمدة موسم ونصف.

وتنهى إعارة أسامة جلال إلى المقاصة بنهاية الموسم الجارى، ويرغبون فى الإبقاء على المدافع الشاب، الذى قدم مستويات قوية مع الفريق الفيومى والمنتخب الأولمبى.

وينوى مسئولو المقاصة تقديم عرضا لنظرائهم فى إنبى بموجبه يقومون بعرض مجموعة من اللاعبين لاختيار اثنين منهما مقابل التنازل عن خدمات مدافع المنتخب الأولمبى.

ومن المقرر أن يعرض مسئولو المقاصة اللاعبين عقب انتهاء منافسات الموسم الجارى، لاسيما أن الفريقين سيلعبا سويا فى الجولة 33 من عمر الدورى المصرى.