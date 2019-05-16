شكرا لقرائتكم كرة اليد.. حضور نهائى الكأس لحاملى بطاقات الاتحاد فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن حضور نهائيات كأس مصر لكرة اليد المقرر لها يومى 20، 21 مايو الجارى يقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد. وأشار عبد المنعم إلى أنه يسمح لحاملى كارنيهات الأندية المتبارية فقط بالحضور بجانب حاملى بطاقات الاتحاد. ومن المقرر أن تقام النهائيات على صالة أكتوبر الدولية، حيث يتنافس فى قبل النهائى، سبورتنج مع الأهلى والجزيرة مع طلائع الجيش قبل أن يقام النهائى يوم 21 مايو الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرة اليد.. حضور نهائى الكأس لحاملى بطاقات الاتحاد فقط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.