شكرا لقرائتكم لاعب وسط الأهلي الشاب يتعافى من إصابة العضلة الأمامية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى عربى بدر، لاعب شباب الأهلى والمتواجد فى تدريبات الفريق الأول من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بشد فى منشأ العضلة الأمامية. وقام اللاعب خلال الفترة الماضية بتنفيذ برنامج تأهيلى فى الجيم، وداخل الملعب، للتعافى من الإصابة. وتبدأ مشاركته بشكل تدريجى فى تدريبات الكرة الجماعية خلال الأيام القادمة. ويخوض العربى بدر المُلقب بـ"خليفة " حسام غالى تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى وذلك فى إطار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة تمهيدًا لعودته بقوة لتدريبات الكرة الجماعية.

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