شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض رصد مكافآت للفوز على الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى على فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبى فريقه حال تحقيقهم الفوز على الداخلية فى مباراة الغد.

أكد المنياوى: "نسير فى الإسماعيلى تبعاً للائحة وهى شعارنا فى مواجهة الداخلية فليس هناك مجال لوضع مكافآت خاصة الجميع يعلم خطورة الموقف وضرورة حصد النقاط الثلاث للتخلص من دوامة تراجع النتائج فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة "

ويضيف مدير الكرة بالإسماعيلى: "لا يوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة لدى الإسماعيلى، حتى نسبة العقود تم صرفها بالكامل سواء الدفعة الاولى أو الثانية ".

Advertisements

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها مساء الجمعة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.