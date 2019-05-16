شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تغليظ عقوبة حسام حسن بعد أحداث لقاء الأهلى وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاكتفاء بالعقوبة التى وقعتها لجنة المسابقات بالجبلاية على حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة على خلفية أحداث مباراة الأهلى الأخيرة، حيث تم تغريم مدرب سموحة 20 ألف جنيه.

كشف مصدر بمجلس الجبلاية لـ"الخليج 365" أنه لن يتم الاكتفاء بتغريم مدرب سموحة 20 ألف جنيه، ولكن المجلس يدرس حاليا تغليظ العقوبة، لاسيما بعد الفيديوهات الأخيرة التى انتشرت له وهو يهاجم رجال الأمن.

كانت المباراة انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف سجله جيرالدو فى الدقيقة 98 من عمر اللقاء.