شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. خالد الجندى للاعبي المنتخب: افطروا أو انسحبوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

وتحدث الجندى عن رأيه فى إفطار اللاعبين بشهر رمضان الكريم :" من الصعب على اللاعبين أن يخوضوا مباريات دولية تحمل إسم مصر وهم فى حالة من الإنهاك والتعب وأقول لهم إنسحبوا أو أفطروا.

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أضاف :" من الممكن إفطار اللاعبين فى رمضان بحجة أنهم يؤدون عملا والدليل امتلاكهم عقودا للاحتراف التى حولت ذلك إلى عملا والكثير من العلماء أفتوا بجواز ذلك.