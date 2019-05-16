الساحر.. كاف يثنى على جروس قبل نهائى الكونفدرالية...

جدة - عمرو شويل نال السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إشادة واسعة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى بعد غد الأحد، فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ذكر "الكاف" عبر موقعه الرسمى أن كريستيان جروس أثبت أنه الرجل المناسب لقيادة الزمالك بعد 18 مدرباً تولى تدريب الفريق الابيض على مدار ثلاث سنوات، بعدما نجح فى قيادة الزمالك للصعود إلى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصف "الكاف"، كريستيان جروس بـ"الساحر" الذى يسعى لقيادة الزمالك للحصول على أول لقب أفريقى منذ 16 عاماً تقريباً عندما حصل "الابيض" على بطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الوداد البيضاوى المغربى.

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وأضاف "نجح جروس فى قيادة الزمالك لتحقيق الفوز بـ 30 مباراة من أصل 45 فى جميع المسابقات بينما تعادل فى 11 مباراة وتلقى 4 هزائم فقط".