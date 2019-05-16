شكرا لقرائتكم سلة سموحة تطير إلى أنجولا الاثنين للمشاركة بنصف نهائي إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة فريق سلة سموحة إلى أنجولا الاثنين المقبل للمشاركة فى منافسات نصف نهائى البطولة الأفريقية التى تقام يوم 24 مايو الجارى . ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع اول أغسطس الأنجولى فى اول مباريات المنافسات Advertisements يذكر أن سموحة تأهل إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا للسلة بعد التغلب على الاهلى فى دور ربع النهائى . ويخوص فريق سموحة تدريبات يومية على فترتان قبل و بعد الإفطار

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