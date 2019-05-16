شكرا لقرائتكم جروس يفكر فى ضم جنش والسيد لقائمة الزمالك المسافرة للمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لضم جميع لاعبى الفريق الأبيض للقائمة، التى ستتوجه إلى المغرب مساء اليوم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحسم المدير الفنى للزمالك موقفه من ضم جميع اللاعبين من عدمه فى أعقاب التدريب الأخير، الذى سيخوضه الفريق الأبيض على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم.

وطالب بعض أفراد الجهاز الفنى للزمالك ضم جميع اللاعبين بما فيهم جنش الذى يغيب للإيقاف بجانب عماد السيد المصاب كى يؤازر اللاعبون المستبعدون زملائهم فى المباراة فى ظل أهميتها.