التشكيل المتوقع لنادي الأهلي المصري أمام فريق أنبي اليوم

اعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي، الذي يقوم بقيادته الاورجوجاني مارتن لاسرارتي، على أنه قد أنتهى للتشكيل الشبه النهائي لفريقه اليوم أمام مواجهة نادي انبي، وتعتبر تلك المباراة في منافسات الدوري المصري للمباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري.

حيث أنه من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم على ارض نلعب بتروسبورت، الذي سيشهد لقاء نادي الأهلي أمام فريق نادي أنبي في مباراة كرة القدم المؤجلة، حيث قد حصل الأهلي حتى الآن على 70 نقطة واحتل صدارة ترتيب جدول الدوري، بينما يحتل نادي أنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

حيث أن من المتوقع أن يقوم المدير الفني للفريق بالدفع في ارض الملعب بكل من الأتي: