بالفيديو.. شاهد جميع أهداف ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يجمع كل أهداف الريدز بالدوري الإنجليزي، محققا محققا أكبر عدد من نقاط يجمعها فريق بالمركز الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي والدوريات الخمس الكبرى والتي بلغت 97 نقطة.

وتمكن لاعبو ليفربول، من تسجيل 89 هدفا، خلال مشوارهم بالدوري في 38 مباراة، وبل وتُوج لاعباه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري بعدما سجل كا منهما 22 هدفا مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.