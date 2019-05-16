نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يجمع كل أهداف الريدز بالدوري الإنجليزي، محققا محققا أكبر عدد من نقاط يجمعها فريق بالمركز الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي والدوريات الخمس الكبرى والتي بلغت 97 نقطة.
وتمكن لاعبو ليفربول، من تسجيل 89 هدفا، خلال مشوارهم بالدوري في 38 مباراة، وبل وتُوج لاعباه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري بعدما سجل كا منهما 22 هدفا مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد جميع أهداف ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.