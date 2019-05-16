منع إذاعة مباراة إنبي.. الأهلي يتخذ أولى خطواته التصعيدية ضد بريزنتيشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف مصدر، أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارًا بعدما إذاعة مباراة إنبي، لعدم التزام الشركة الراعية "بريزنتيشن" بسداد المستحقات.

وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، أن الأهلي سبق وأن اتفق مع الشركة الراعية على سداد المستحقات خلال 10 أيام.

وأوضح المصدر، أن إدارة الأهلي قررت أيضًا منع دخول الاعلانات لملعب المباراة بجانب عدم إذاعة مباراة إنبي.

Advertisements

وأشار المصدر، إلى أن الخلافات قد تطول من خلال وقف عقد الراعية بالكامل مع بريزنتيشن.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر رسميًا في وقت سابق منع شركة "بريزنتيشن" من دخول المباريات في الدوري المصري بدءً من لقاء سموحة الماضي قبل أن تنتهي الأزمة مؤقتًا (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي منافسه إنبي مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ30.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.