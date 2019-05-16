صحيفة إماراتية: صلاح يقضى عطلة في دبي قبل نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة إماراتية عن كواليس صورة النجم المصري محمد صلاح التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر الفرعون المصري مساء أمس الأربعاء صورة على متن قارب قبالة ساحل دبي مع ظهور عجلة عين دبي في الخلفية.

وعلقت صحيفة emirateswoman على الصورة قائلة إن اللاعب المصري يقضي عطلة حاليًا في دبي قبل الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام المقرر له في الأول من يونيو المقبل.

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صلاح أنهى مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، وخسر اللقب بعد صراع طويل مع مانشستر سيتي الذي تفوق بفارق نقطة واحدة وحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وحصل الفرعون المصري على جائزة الحذاء الذهبي بالتقاسم مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير-ايمريك أوباميانج لاعب آرسنال، حيث سجل كل منهما 22 هدفًا.

جدير بالذكر أن ليفربول وصل إلى نهائي الأبطال بعد إقصاء برشلونة في نصف النهائي، بينما تأهل توتنهام عقب الفوز على آياكس الهولندي، ومن المقرر أن يلتقي الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.