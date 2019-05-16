الأهلي يوضح موقف أجايي من مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها النيجيري جونيور أجايي لا تستدعي إجراء أشعة، مؤكدًا أن اللاعب سيتواجد في التدريبات يوم السبت المقبل استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري المصري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن أجايي تأثر بإجهاد خفيف في العضلة الضامة ليغيب على إثرها عن لقاء إنبي المقرر مساء اليوم ضمن الأسبوع المؤجل من الجولة 30.

في المقابل، حرص مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل ثنائي الفريق أحمد الشيخ وعلي لطفي لاعبي الفريق من خلال الجلسة التي عقدها مع طبيب الفريق.

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ويعاني الشيخ من الإصابة بآلام في الضهر، في حين يعاني لطفي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الثنائي قد تغيب عن أداء تدريبات الكرة الجماعية خلال آخر 48 ساعة بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء تدريبات علاجية و تأهيلية في الجيم.

على جانب آخر، قرر لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الجمعة استعدادًا للقاء الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث في المسابقة.