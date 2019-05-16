من هو "نوري" الذي أهدته جماهير آياكس لقب الدوري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
"أهدي هذا اللقب لنوري، لم أنس قط الكلمات التي قالها لي، لقد قلت له مسبقًا أنني لن أغادر آياكس أبدًا إذا لم أحقق اللقب، لقد لعبنا بقوة وهذا اللقب هو رقم الـ34، لقد لعبنا كرة القدم من أجل عبد الحق نوري".. بتلك الكلمات أهدى اللاعب الشاب دوني فان دي بيك نجم آياكس زميله عبد الحق نوري لقب الدوري الهولندي.
آياكس نجح في الفوز على دي جرافشاب برباعية مقابل هدف ليتوج بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ34 في تاريخه، ليستعيد اللقب الغائب منذ 4 سنوات، ويحقق الثنائية المحلية بعدما جمع بين بطولتي الدوري والكأس.
ولم ينس لاعبو الفريق إهداء اللقب لزميلهم السابق عبد الحق نوري الذي تعرض لسكتة دماغية خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية، أدخلته في غيبوبة كاملة منذ عامين، وأجبرته على اعتزال كرة القدم.
ليست المرة الأولى التي يستحضر فيها لاعبو آياكس اسم زميلهم "نوري"، فخلال مباراة يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعقب تسجيل فان دي بييك هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 34 قام الحساب الرسمي لآياكس بنشر صورة لاحتفال لاعبها مرفقة بعبارات تمني الشفاء لنوري.
جماهير آياكس هي الأخرى لم تنس لاعبها، وقامت بعرض تيفو في مدرجات الفريق يحمل القميص رقم 34 الخاص بنوري في إشارة لاهدائهم له اللقب.
آخر مشاركات نوري مع آياكس كانت في موسم 16/17، خاض 9 مباريات فقط في الدوري المحلي، 3 مباريات بالكأس، ومثلهم بالدوري الأوروبي.
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