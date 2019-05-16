تقارير: مستقبل بوطيب غامض مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت تقارير صحفية مغربية أن مستقبل المهاجم المغربي خالد بوطيب مع الزمالك أصبح غامضًا في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب مع ناديه.

وفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن المدير الفني كريستيان جروس مدرب فريق الزمالك، طالب جماهير النادي بالصبر على بوطيب مع منحه مزيد من الثقة من أجل التأقلم.

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وأضافت الصحيفة، أن الرهان على بوطيب سيكون بكأس أفريقيا والمقرر إقامته في مصر بالشهر المقبل.

وتابتعت الصحيفة المغربية، أن إدارة الزمالك ستحتفظ بخدمات بوطيب إذا قدّم مردودًا جيدًا مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وكان صاحب الـ32 عامًا انتقل من صفوف أنتاليا سبور التركي إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية ليشارك في تسع مباريات بالدوري أحرز خلالها هدفين وصنع هدف.