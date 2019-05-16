كاف يتحدث عن .. "الساحر" جروس الذي قاد الزمالك لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلّط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء، على المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قبل مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ووصف "كاف" مدرب الزمالك بـ"الساحر" بعدما قاد فريقه لبلوغ نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي.

وأضاف موقع "كاف" أن جروس صاحب الـ64 استطاع يثبت أنه الرجل المناسب في الزمالك بعدما تولى ما يقرب من 18 مدربًا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

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ويسعى المدير الفني للزمالك لقيادة الفريق للتتويج بلقب إفريقي غائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ ما يقرب من 16 عامًا حيث كان آخر لقب قاري بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وتحدث موقع "كاف" عن الأرقام الذي حققها جروس مع الزمالك في موسمه الأول مع الأبيض حيث خاض 45 مباراة في جميع المسابقات حقق الفوز في 30 مباراة مقابل 11 تعادل وأربع هزائم.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية، حيث ستقام مباراة العودة في مصر على ملعب برج العرب في 26 من مايو الجاري.