ضربة قاصمة لبطل بريميرليج.. يويفا يقترب من اتخاذ اجراءات تأديبية ضد السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم صباح يوم الخميس أن هيئة الرقابة المالية قررت المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي على خلفية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وبحسب ما أكدته صحيفة اندبندنت فإن مانشستر سيتي يقترب خطوة من حظر المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث يحيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف FFP.

وفي بيان صادر اليوم الخميس عن يويفا جاء فيه: "قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية (CFCB) ، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة ، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق".

وأضاف البيان: "لن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي".

وكان مانشستر سيتي قد خضع للتحقيق في السابع من مارس 2019 بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.

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على الجانب الآخر أصدر مانشستر سيتي بيانًا على الفور أكد خلاله أنه لم يفاجأ بالقرار ، نظرًا لأن الأخبار تم تسريبها في وقت مبكر من الأسبوع مما أثار غضب مسئولي النادي.

وجاء في بيان مانشستر سيتي الآتي: "نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يشعر بخيبة أمل ، ولكننا لم يفاجأ من إعلان الإحالة، واثقون تمامًا من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قبل هيئة قضائية مستقلة".

وتابع البيان: "لا يزال اتهام المخالفات المالية غير صحيح تمامًا، وتتجاهل اللجنة مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها".

وأتم: "القرار يتضمن عدة تفسيرات خاطئة ناتجة عن الافتقار الأساسي إلى الإجراءات القانونية الواجبة ، ولا تزال هناك مسائل كبيرة لم يتم حلها أثارها النادي".

جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز وهئي الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أكدا منذ عدة أيام قليلة عن أن هناك اتجاه لمعاقبة مانشستر سيتي بالاستبعاد من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.