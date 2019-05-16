محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي وإنبي والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري.

ووفقًا لما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر" صباح الخميس، فمن المقرر أن يتولى محمد عادل إدارة المباراة على أن يعاونه تحسين أبو السادات وعمر فتحي ومصطفى عثمان حكمًا رابعًا، وكل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول انتهت لصالح الأهلي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ13.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، في المقابل يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.