تقارير مغربية: نهضة بركان قد يحرم الأهلي من خدمات كودجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي نهضة بركان، اقترب من تجديد عقد مهاجمه التوجولي لابا كودجو والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صاحب الـ27 عامًا ارتبط مؤخرًا بالانتقال لصفوف الأهلي في ظل انتهاء عقده مع الفريق البركاني مما سيتيح للاعب التوجولي الانتقال لأي ناد مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "هيسبريس" المغربية، فإن اللاعب التوجولي اقترب من تجديد عقده مع فريق نهضة بركان بعد مفاوضات طويلة لإقناع هداف الدوري المغربي والكونفدرالية بالتجديد.

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وأضافت الصحفية، أن لابا كودجو طمأن جماهير النهضة بالاستمرار مع فريقه، مؤكدًا أنه رفض العروض الأخرى المقدمة له من قبل الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

الصحيفة كشفت، أن اللاعب كان قد قطع شوطًا متقدمًا بخصوص الانتقال للأهلي قبل أن يستقر على الاستمرار مع صفوف النهضة.

ويحتل المهاجم التوجولي صدارة الدوري المغربي برصيد 18 هدفًا بالتساوي مع محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، كما يحتل مهاجم النهضة صدارة مسابقة الكونفدرالية الإفريقية برصيد سبعة أهداف.

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان يستعد لاستقبال الزمالك يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن تتجدد المواجهة مرة أخرى في 26 من مايو الجاري على أن تقام مباراة العودة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.