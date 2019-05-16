مدرب واتفورد يقف عائقاً أمام حلم غوارديولا

يسعى بيب غوارديولا لكي يكون أول مدرب يحصد الثلاثية المحلية الإنجليزية، عندما يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، بعد غد السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكن يقف مواطنه الإسباني في طريقه.

ربما لا يتمتع خابي غراسيا بسمعة غوارديولا في كرة القدم، لكنه ترك بصمته هذا الموسم بقيادة واتفورد إلى المركز 11 في الدوري، ونهائي كأس الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه.

ولعب غراسيا لأتلتيك بلباو وريال سوسيداد في الوقت الذي كان يلعب فيه غوارديولا في برشلونة.

لكن في الوقت الذي بدأ فيه غوارديولا مشواره التدريبي مع برشلونة، عمل غراسيا مع أندية إسبانية مغمورة، قبل أن ينتقل إلى إنجلترا عقب فترة مع روبن كازان الروسي.

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ولم يحاول المدرب البالغ (49 عاماً) إخفاء إعجابه بغوارديولا الذي نال لقبه الثاني على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال غراسيا: “بيب الأفضل في الدوري الممتاز، مدرب جيد جيداً ونملك علاقة جيدة، لا أتحدث معه كثيراً لكننا نملك علاقة جيدة”.

وكان الظهور الوحيد لواتفورد في النهائي قبل (35 عاماً) عندما خسر 0-2 أمام إيفرتون، وعلى النقيض بلغ السيتي النهائي للمرة 11 في ختام تقليدي للموسم الإنجليزي، ونال اللقب 5 مرات آخرها في 2011.

وحصد السيتي لقب كأس رابطة الإندية الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في فبراير (شباط)، وبعد نيله لقب الدوري الممتاز بانتصاره 14 على التوالي عندما تغلب على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون، ينتظره التاريخ بثلاثية محلية صعبة المنال.