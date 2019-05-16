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صراع ثنائي من أجل ضم ليفاندوفسكي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكدت مجلة كيكر الألمانية المتخصصة في كرة القدم، اليوم الخميس، أن هداف بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تلقى عروضاً من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ذكرت الصحيفة أن بايرن يرغب في تمديد عقد هدافه حتى 2022، لكنه يعاني لإتمام الصفقة”، مضيفة أن عرض النادي البافاري قد لا يكون مناسباً للبولندي الذي يملك حالياً عروضاً من مانشستر يونايتد وسان جيرمان.

في نهاية موسم 2017-2018، لم يخف ليفاندوفسكي طموحه بتغيير النادي البافاري، لكنه كان يحلم وقتها بالانضمام إلى صفوف الإسباني، بيد أن الصفقة لم تتم وبقي موسماً آخر في بايرن ميونخ، وبات في طريقه لإنهائه مجدداً في صدارة لائحة هدافي “البوندسليغا” (22 هدفاً قبل جولة من نهاية الموسم)، بعد أن أنهى دور المجموعات لمسابقة في صدارة الهدافين (8 أهداف).

وتبقى الأمنية الوحيدة لليفاندوفسكي (30 عاماً)، هي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يحرزه مع بايرن منذ وصوله إلى النادي عام 2014 قادماً من بروسيا دورتموند.

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