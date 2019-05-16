دي يونغ يكشف عن حلمه الأكبر في برشلونة

أكد لاعب أياكس أمستردام، فرانكي دي يونغ، اليوم الأربعاء، عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الهولندي، أنه سيمنح الكثير من التمريرات لميسي في الموسم المقبل، حين يرتدي قميص “البلوغرانا”.

أكد اللاعب (22 عاماً) خلال تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس سبورتس التلفزيونية: “لدي فضول لرؤية ميسي وكيف هي تجربة التدريب معه، سأمنحه الكثير من التمريرات”.

وتوج فريق العاصمة الهولندية بالدوري رسمياً، بعد فوزه خارج أرضه على خرافسخاب 4-1.

وأوضح دي يونغ: “سأفتقد الدوري الهولندي، كان الأمر رائعاً هنا، سارت كل الأمور على نحو سريع للغاية منذ انضمامي للفريق الأول، لا يتعلق الأمر بعدد المباريات التي تخوضها، بل بمدى جاهزيتك لها”.