الأهلي يمنح للاعبين راحة بعد تدريبات غدٍ

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا، الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين
ويبدأ الأهلي استعداداته بعد غدٍ، السبت، لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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