شاهد.. سداسية الأهلي التاريخية في شباك الزمالك بعد مرور 17 عامًا

في مثل هذا اليوم قبل 17 عامًا، تحل ذكرى مباراة الأهلي والزمالك التاريخية، التي حقق فيها الشياطين الحمر الفوز بستة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري.
أقيمت المباراة بتاريخ 16 مايو 2002، وتعد ذكرى تاريخية لعشاق القلعة الحمراء.
سجل خالد بيبو أربعة أهداف وإبراهيم سعيد هدفًا ورضا شحاتة هدفًا، بينما أحرز للزمالك حسام حسن.
وحقق خالد بيبو لاعب الأهلي السابق رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في اللقاء، بعد تسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما دخل البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي، قلوب جماهير الأهلي ولم يأتي مثلة لقيادة القعة الحمراء حتى الآن.
شاهد أهداف المباراة..
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