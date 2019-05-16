سيد عبدالحفيظ يحدد موعد عودة أجاي لتدريبات الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق، لا تستدعي إجراء أشعة، مؤكدًا على أن اللاعب سيتواجد في تدريبات الفريق بشكلطبيعي بعد غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز
وكان أجاي قد غادر مران الفريق مساء
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة قبل مواجهة إنبي، الليلة.
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