بالمستندات.. إنذار على يد محضر من أحمد حسن ضد محافظ المنيا

أرسل أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، إنذارا على يد محضر إلى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بعد قراره بفرض الحظر على أرض محلج مغاغة 2 والمملوكة للكابتن أحمد حسن، والتعنت غير المبرر الذي ليس له سند من الواقع، أو القانون، والإساءة في استعمال الوظيفة.
وكانت الشركة القابضة للتشيد والتعميرخاطبت المحافظ رسميا بعد النظر في الشكوى المقدمة من الكابتن أحمد حسن، التي حملت رقم 1417 بتاريخ 17/4/2019، والتي تضرر فيها من قرار محافظ المنيا بحظر الأرض المذكورة التي تم طرحها للبيع في المزاد العلني من قبل الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتاريخ 9/2/2000.
وذكر تقرير الشركة القابضة للتشيد والتعميرالموجه إلى محافظ المنيا أن قطعة الأرض المذكورة حق أصيل للكابتن أحمد حسن بناء على الإجراءات القانونية لعملية البيع، ولا تتعلق بأي منازعات قضائية.
وأشار أشرف رياض، المستشار القانوني، للكابتن أحمد حسن أن هناك اتجاها لرفع دعوى قضائية ضد المحافظ، لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وكذلك المطالبة بتعويض مادي، نتيجة حالة التعنت غير الواضحة التي أدت لأضرار أدبية ومعنوية ومادية.
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