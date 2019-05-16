أزمة بين الأهلي والقنوات الناقلة تهدد بعدم إذاعة مباراة إنبي

هدد مسئولو النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام إنبي، بسبب تأخر القنوات الناقلة في دفع المستحقات المتأخرة من قيمة البث للقلعة الحمراء.
يلتقي الأهلي، في العاشرة مساء اليوم، الخميس، إنبي على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين منمسابقة الدوري الممتاز.
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاهًا قويًا لعدم إذاعة المباراة، بسبب تأخر الحصول على المستحقات من شركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق البث، لعدم دفع القنوات الناقلة التزاماتها حتى الآن،
جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان باع حقوق البث التلفزيوني إلى بريزنتيشن سبورتس في وقت سابق، قبل أن تحصل على حقوق الرعاية وهو التعاقد الذي يشهد التزامًا تامًا من جانب الشركة الراعية على عكس عقد البث التلفزيوني الذي يعاني من توترات كثيرة في الفترة الأخيرة.
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