قرر الدكتور محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، عن بدء معسكر للمنتخبات الوطنية لمختلف الأعمار بدار الهيئة الهندسية حتى 15 يونيو المقبل، ويقود المعسكر محمد موسى الديب، المدير الفنى للمنتخبات.
ومن المقرر أن تقام معسكرات لمنتخب الناشئين بالمركز الأوليمبي استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في فيجي بأستراليا 29 مايو الجاري، وتقرر عودة المنتخب 8 يونيو المقبل.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة من مصر كلا من عبدالله جلال، وأحمد عاشور، وأحمد مجلى، وأحمد كامل، فضلا عن اللاعبين نعمة سعيد، ورانيا عزت،يتواجد المنتخب حاليا فى معسكر محلى بالقاهرة تحت قيادة المدير الفنى، محمد موسى.
وقرر أيضا إقامة معسكر للمنتخب الوطني الأول استعدادا لبطولة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب خلال يوليو المقبل، وبطولة العالم التي تستضيفها تايلاند خلال أغسطس المقبل.
وأكد الدكتور محمد موسى، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، أن المنتخب جاهز لحصد الميداليات في البطولات القادمة من خلال لاعبي المنتخابات، مشيرا إلى أن المنتخب لديه تحدي كبير من أجل التأهل بعدد
وقال إن اللاعبين محمد إيهاب، وسارة سمير، وعبدالرحمن، يعدوا من أفضل الرباعات حالا على مستوى العالم بعد أن حققوا العديد من الإنجازات في بطولات العالم السابقة، إضافة إلى أنهم نالوا إعجاب مسئولي رفع الأثقال على مستوى العالم.
وعن منتخب الناشئين الذي سيخوض بطولة العالم في فيجي أكد أنه سيتم اختيار أفضل اللاعبين من خلال معسكر التدريب بالمركز الأوليمبي من أجل التوجه إلى فيجي بأستراليا، لحصد عدد كبير من الميداليات مؤكد أن المنتخب يملك عددا من الناشئين والشباب اللذين سيحافظون على إنجازات رفع الأثقال الدولية والأوليمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأثقال يستعد لبطولة العالم للناشئين ويعد بتأهل 10 لاعبين لطوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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