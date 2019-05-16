وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد رفع الأثقال والبطل الأوليمبي محمد إيهاب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومحمد إيهاب، البطل الأوليمبي، ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم الخميس، بديوان وزارة الشباب والرياضة.

واستمع الدكتور أشرف صبحي لمطالب البطل الأوليمبي، محمد إيهاب، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت

لكل الرياضيين، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأبطال الرياضيين المصريين ذوى الإنجازات في مختلف الرياضات.

كما ناقش وزير الشباب والرياضة موقف أبطال رفع الأثقال والاستعدادات الجارية لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس 2019، وبطولة العالم للكبار المقامة في

تايلاند سبتمبر 2019، والتجهيزات لبطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين في يونيو 2019، بطولة البحر المتوسط في سان مارينو في أكتوبر 2019، إضافة إلى الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

وطالب الدكتور أشرف صبحي أن يبذل أبطال رفع الأثقال الجهد لتحقيق ميداليات خلال البطولات القادمة سواء البطولات القارية أو العالمية، مؤكدا ثقته في اللاعبين المصريين فى تحقيق إنجازات أوليمبية وعالمية.