وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد رفع الأثقال والبطل الأوليمبي محمد إيهاب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومحمد إيهاب، البطل الأوليمبي، ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم الخميس، بديوان وزارة الشباب والرياضة.
واستمع الدكتور أشرف صبحي لمطالب البطل الأوليمبي، محمد إيهاب، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيتلكل الرياضيين، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأبطال الرياضيين المصريين ذوى الإنجازات في مختلف الرياضات.
كما ناقش وزير الشباب والرياضة موقف أبطال رفع الأثقال والاستعدادات الجارية لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس 2019، وبطولة العالم للكبار المقامة في
وطالب الدكتور أشرف صبحي أن يبذل أبطال رفع الأثقال الجهد لتحقيق ميداليات خلال البطولات القادمة سواء البطولات القارية أو العالمية، مؤكدا ثقته في اللاعبين المصريين فى تحقيق إنجازات أوليمبية وعالمية.
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