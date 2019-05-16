صورة.. أبو ريدة ورئيس الكاف بملابس الإحرام في العمرة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهما بملابس الإحرام. رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهما بملابس الإحرام. وسافر الثنائي مطلع الأسبوع الجاري إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ومعهما أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومعاذ حجي سكرتير عام الكاف.

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