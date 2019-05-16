معاذ نبيل يتأهل لدور الـ 32 من بطولة العالم للتايكوندو

تأهل معاذ نبيل لاعب منتخب مصر للتايكوندو إلى دور الـ 32 من منافسات وزن وزن 54 كجم ببطولة العالم للتايكوندو المقامة حاليًا في مدينة مانشيستر بإنجلترا. كما نجح عبد الرحمن وائل في الفوز على لاعب رواندا بفارق النقاط ٢٣/٣ والتأهل إلى الدور الثانى من منافسات وزن ٦٨ كجم. الفوز على لاعب رواندا بفارق النقاط ٢٣/٣ والتأهل إلى الدور الثانى من منافسات وزن ٦٨ كجم. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4 رجال و4 سيدات. واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم).

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