عبد الرحمن وائل يتأهل للدور الثاني ببطولة العالم للتايكوندو

نجح عبدالرحمن وائل لاعب منتخب مصر للتايكوندو في الفوز على لاعب رواندا بفارق النقاط ٢٣/٣ والتأهل إلى الدور الثانى من منافسات وزن ٦٨ كجم فى بطولة العالم للتايكوندو لمقاممة بمدينة مانشستر بإنجلترا. العالم للتايكوندو لمقاممة بمدينة مانشستر بإنجلترا. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4 رجال و4 سيدات. واللاعبون هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم).

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