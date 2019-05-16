رياضة | بورتو يعرض على كاسياس البقاء حتي الاعتزال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورتو يعرض على كاسياس البقاء حتي الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون بمقدور حارس المرمى الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة، حتى لو قرر إنهاء مسيرته الرياضية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، بحسب ما أعلن رئيس النادي البرتغالي، اليوم الخميس.

قال جورجي نونو بينتو دا كوستا لصحيفة أو غوغو المحلية: "هذه رغبتنا، ينتهي عقد كاسياس بعد سنة، ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لعام".

وتابع: "كاسياس أحدنا وسيكون لديه مكان دائم في أف سي بورتو".

وبحسب أو غوغو، لم يقدم كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم إليه لكنه رحب به بإرتياح.