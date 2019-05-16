رياضة | نهاية كوفاتش تقترب مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهاية كوفاتش تقترب مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقف مستقبل نيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ إلى حد كبير على احتفاظ "البافاري" بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني، بعد غد السبت، وتجنب التعثر في ختام الموسم، مما قد يسمح لبروسيا دورتموند بوضع حد لهيمنته الطويلة على المسابقة.

ما زال المدرب الكرواتي في موسمه الأول في ميونخ يستطيع الفوز بثنائية الدوري والكأس، لكن أشرس سباق على لقب الدوري منذ سنوات دق جرس إنذار في بايرن البطل في المواسم الستة السابقة.

ويملك بايرن 75 نقطة ويستضيف إينتراخت فرانكفورت الذي ينافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحل دورتموند ولديه 73 نقطة ضيفاً على بروسيا مونشنغلادباخ الذي يسعى أيضاً للوصول إلى دوري الأبطال.

وفوز بايرن أو تحقيقه لنتيجة مثل التي يحققها دورتموند سيضمن له اللقب، وربما يضمن لكوفاتش أيضاً منصبه.

وأي نتيجة بخلاف الفوز على أرضه في ختام الموسم، قد تكون مكلفة بالنسبة للمدرب الذي يمتد عقده حتى 2021.