رياضة | تطورات مفاجئة في صفقة برشلونة المنتظرة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة في صفقة انتقال ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الهولندي لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة أبلغ مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت بأنه لن يرفع العرض المقدم منه منذ أسابيع ماضية للحصول على خدمات لاعب أياكس.

وتابعت الصحيفة أن وكيل دي ليخت يرى بأن قيمة موكله زدات في الأسابيع الأخيرة بسبب مستواه مع فريقه أياكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فشل في التوصل لاتفاق مبدئي مع دي ليخت في أبريل الماضي بسبب العروض المغرية من بايرن ميونخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان لصاحب الـ19 عاما.