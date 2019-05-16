رياضة | إنذار على يد محضر من الصقر أحمد حسن ضد محافظ المنيا (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار على يد محضر من الصقر أحمد حسن ضد محافظ المنيا (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم انذارا علي يد محضر إلي اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بعد قراره بفرض الحظر علي أرض محلج مغاغة 2 والمملوكة للكابتن أحمد حسن والتعنت الغير مبرر والذي ليس له سند من الواقع أو القانون و الإساءة في استعمال الوظيفة.

وكانت الشركة القابضة للتشيد والتعمير قد خاطبت المحافظ رسمياً بعد النظر في الشكوي المقدمة من الكابتن أحمد حسن والتي حملت رقم1417 بتاريخ 17/4/2019 والتي تضرر فيها من قرار محافظ المنيا بحظر الأرض المذكورة والتي تم طرحها للبيع في المزاد العلني من قبل الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتاريخ 9/2/2000.

وذكر تقرير الشركة القابضة للتشيد والتعمير الموجه إلي محافظ المنيا أن قطعة الأرض المذكورة حق أصيل للكابتن أحمد حسن بناء علي الإجراءات القانونية لعملية البيع ولا تتعلق بأي منازعات قضائية.

وأشار أشرف رياض المستشار القانوني للكابتن أحمد حسن أن هناك اتجاه لرفع دعوى قضائية ضد المحافظ لاساءة استعمال سلطة وظيفته وكذلك المطالبة بتعويض مادي نتيجة حالة التعنت غير الواضحة التي أدت لاضرار أدبية ومعنوية ومادية.