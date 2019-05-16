رياضة | نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. والجميع يترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. والجميع يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شقيق لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا، أن هناك فرصة جيدة لشقيقه للرحيل عن النادي، لأنه بحاجة إلى التغيير، مشيراً إلى أن العديد من اللاعبين غير مرتاحين هناك.

ابتعد ديبالا عن التشكيل الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة، وذكرت العديد من التقارير الصحافية أن ماسيمليانو أليغري وضعه على قائمة الراحلين.

ويبدو أن الشعور متبادل بعدما أكد غوستافو ديبالا هذا الأمر في مقابلة صوتية مع البرانج الإذاعي الأرجنتيني فوتبوليميكو.

وقال غوستافو: "لا يمكنني القول أين سيذهب؟، ولكن هناك فرصة قوية لكي يرحب باولو بالطبع بأي عرض، هو ليس سعيداً هناك، باولو ليس الوحيد، هناك لاعبين آخرين غير سعداء".

ولكن غوستافو أكد أن باولو لم يكن لديه أي أزمة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن المشكلة كانت استخدام أليغري للاعبين.

وأضاف: "كريستيانو شخص رائع ولم تكن هناك أي مشكلة بينهما، لديهما علاقة جيدة، كان هناك القليل من سوء الفهم في الناحية التكتيكية، لاسيما وأنهما يلعبان في نفس المركز".