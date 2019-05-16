رياضة | وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد رفع الاثقال والبطل الأوليمبي محمد إيهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد رفع الاثقال والبطل الأوليمبي محمد إيهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ، الدكتور محمود محجوب- رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ومحمد إيهاب البطل الأوليمبي ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم الخميس ، بديوان وزارة الشباب والرياضة.

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واستمع الدكتور اشرف صبحي لمطالب البطل الاوليمبي محمد إيهاب، مبيناً أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت لكل الرياضيين ، وأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأبطال الرياضيين المصريين ذوى الإنجازات في مختلف الرياضات .

كما ناقش وزير الشباب والرياضة موقف ابطال رفع الاثقال والاستعدادات الجارية لدورة الألعاب الافريقية بالمغرب أغسطس 2019، وبطولة العالم للكبار المقامة في تايلاند سبتمبر 2019، والتجهيزات لبطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين في شهر يونيو 2019 ، بطولة البحر المتوسط في سان مارينو في شهر أكتوبر 2019، بالإضافة إلى الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 .

وطالب الدكتور اشرف صبحي أن يبذل ابطال رفع الاثقال الجهد لتحقيق ميداليات خلال البطولات القادمة سواء البطولات القارية أو العالمية، مؤكداً ثقته في اللاعبين المصريين فى تحقيق إنجازات أولمبية وعالمية.