رياضة | مانشستر سيتي يرد على "يويفا" في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يرد على "يويفا" في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيانا رسميا يرد فيه على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما تمت إحالة النادي إلى غرفة التحكيم بهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد، بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأكد يويفا، أن غرفة التحقيق قد فتحت تحقيقا مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مخالفة اللوائح.

وجاء بيان مانشستر سيتي كالتالي..

"نادي مانشستر سيتي لكرة القدم يشعر بخيبة أمل، ولكن للأسف لم يفاجأ ، بالإعلان المفاجئ للإحالة التي قام بها رئيس لجنة التحقيق إيف ليتريم، مانشستر سيتي واثق تمامًا من النتيجة الإيجابية عندما يتم النظر في الأمر من قِبل هيئة قضائية مستقلة، لا يزال اتهام المخالفات المالية غير صحيح تمامًا، وتجاهلت غرفة التحقيق مجموعة شاملة من الأدلة التي لا يمكن دحضها والتي قدمها نادي مانشستر سيتي إلى الغرفة، يحتوي القرار على أخطاء وتفسيرات خاطئة وارتباكات ناتجة بشكل أساسي عن الافتقار الأساسي إلى الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تزال هناك مسائل مهمة لم يتم حلها أثارها نادي مانشستر سيتي كجزء من ما وجده النادي عملية غير مرضية تمامًا وعدائية".