رياضة | ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته المدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته المدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الخميس عن موعد إعلان ريال مدريد لصفقة اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت والذي كان على رادار برشلونة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة الريال تسعى إلى الحصول على توقيع اللاعب الشاب الأسبوع المقبل بعد نهاية مباريات الفريق في الدوري الألماني.

ومن المنتظر أن يلاقي آينتراخت فرانكفورت بايرن ميونخ يوم السبت المقبل على ملعب أليانز أرينا لحساب مباريات الجولة الأخيرة من البوندسليجا.

يذكر أن صفقة إنتقال يوفيتش للملكي سوف تكلف خزائن الريال مبلغ 60 مليون يورو للحصول على توقيعه وخطفه من البلوجرانا.