رياضة | "يويفا" يفتح تحقيقا ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا" يفتح تحقيقا ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتحديدا هيئة الرقابة المالية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

واقترب مانشستر سيتي من الاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا حيث يحيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي إلى لجنة الفصل بسبب خرق محتمل لقواعد اللعب المالي النظيف.

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وجاتء نص بيان يويفا اليوم الخميس: "قرر كبير محققي هيئة الرقابة المالية ، بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في غرفة التحقيق المستقلة ، إحالة فريق مانشستر سيتي إلى هيئة التحكيم الخاصة بغرفة الرقابة المالية بعد اختتام التحقيق".

وأضاف البيان: "لن تصدر يويفا أي تعليق إضافي على الموضوع حتى يتم إعلان القرار النهائي".

وكان مانشستر سيتي قد خضع للتحقيق في السابع من مارس 2019 بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.