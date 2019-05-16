رياضة | موهبة الأهلي ينهي برنامجه التأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة الأهلي ينهي برنامجه التأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى عربي بدر، لاعب فريق الشباب الذي يتواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية.

ونفّذ اللاعب خلال الفترة الماضية برنامجًا تأهيليًا في الجيم، وداخل الملعب، للتعافي من الإصابة. وتبدأ مشاركته بشكل تدريجي في تدريبات الكرة الجماعية خلال الأيام القادمة.

ويخوض اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني. وذلك، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تمهيدًا لعودته بقوة لتدريبات الكرة الجماعية.