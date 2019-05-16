رياضة | لاسارتي يطمئن على ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يطمئن على ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل الثنائي؛ أحمد الشيخ وعلي لطفي، لاعبي الفريق، من خلال الجلسة التي عقدها مع طبيب الفريق.

ويعاني الشيخ من الإصابة بآلام في الضهر، في حين يعاني لطفي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الثنائي قد تغيب عن أداء تدريبات الكرة الجماعية خلال آخر 48 ساعة بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء تدريبات علاجية و تأهيلية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.