رياضة | الأهلي راحة من التدريبات غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة من التدريبات غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا، الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي استعداداته بعد غدٍ، السبت، لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.