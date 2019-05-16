رياضة | الأهلي: أجايي سيكون جاهزا لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: أجايي سيكون جاهزا لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إصابة النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق، لا تستدعي إجراء أشعة، مؤكدًا على أن اللاعب سيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي بعد غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء القادم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

وكان أجاي قد غادر مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بإجهاد خفيف في العضلة الضامة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 70 نقطة قبل مواجهة إنبي، الليلة.