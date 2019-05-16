رياضة | كريستيانو رونالدو يتبرع بـ 1.5 مليون يورو لإطعام الفلسطينيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتبرع بـ 1.5 مليون يورو لإطعام الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بـ 1.5 مليون يورو لإطعام الفلسطينيين في رمضان.

يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه أحد أكثر الأشخاص تقديما لأعمال إنسانية في العالم.

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وتبرع رونالدو بمبلغ 1.5 مليون يورو لإطعام الأفراد الصائمين في دولة فلسطين.

وفاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ عدة أيام بعد تصدر الفريق الدوري وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.