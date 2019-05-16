رياضة | أزمة قوية تهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تهدد بعدم إذاعة مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مسئولو النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام إنبي بسبب تأخر القنوات الناقلة في دفع المستحقات المتأخرة من قيمة البث للقلعة الحمراء.

ويلتقي الأهلي في العاشرة مساء اليوم الخميس، مع انبي على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاة قوي لعدم إذاعة المباراة، بسبب تأخر الحصول على المستحقات من شركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق البث، لعدم دفع القنوات الناقلة التزامتها حتى الآن، وهو ما يهدد بأزمة كبيرة وعدم بث اللقاء على القنوات الفضائية.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد باع حقوق البث التلفزيوني إلى بريزنتيشن سبورتس في وقت سابق، قبل أن تحصل على حقوق الرعاية وهو التعاقد الذي يشهد التزاما تاما من جانب الشركة الراعية على عكس عقد البث التليفزيوني الذي يعاني من توترات كثيرة في الفترة الأخيرة.